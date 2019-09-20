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Korkutan manzara! Sokaklarda köpükler oluştu

Tuzla'da yanan fabrika nedeniyle "kimyasal yağmur" yağacağı yönünde söylentiler çıkmasının ardından bugün İstanbul'da ilk kez yağmur yağdı. Yağış sonrası yanan fabrikaya yakın bölgede ortaya çıkan görüntüler ise vatandaşları tedirgin etti.

20 Eylül 2019 Cuma 12:11
Korkutan manzara! Sokaklarda köpükler oluştu

Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Kimyasal yağmur var mı?

Tuzla'da bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bugün ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" dedi.

İstanbul'da yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerinin saçaklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.

Kırıkkale ve Edirne'de sağanak

Kırklareli ve Edirne'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde aniden başlayan ve zaman zaman hızını artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı veliler çocuklarını okula kadar kucaklarında taşıdı.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği kentte, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı. Belediye ekipleri de su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor. Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Sabah işe yetişmeye çalışan vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağmurun dinmesi bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:11
  1. Kırıkkale
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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  • Gel pisi pisiGel pisi pisi17 dk önce
    Yahu mal mısınız. O beyaz köpük caddelerde her yağmurda olur , oluyor. Çocukluğunuzdan beri belki yüz kere şahit olduğunuz olayı hemen bagladiniz fabrika yanginina.
  • huseyinhuseyin20 dk önce
    kırıkkalede yagıs yok baslık ve içerik ayrı baslıgı kırklareli yapıverin

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