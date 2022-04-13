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Gündem Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı
Gündem

Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi okula giderken 8 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, kolları, bacakları ve kafasından yaralandı. Saldırı sonrası 60'a yakın köpeğin toplatıldığı belirtilirken 1 köpeğin ise öldüğü öne sürüldü. Ölen köpeğin 'kuduz' olup olmadığının araştırıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:47:00 -
Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı

 

8 Nisan günü Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, 08.45 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı.

Okula yürüdüğü sırada kendi evinin sokağının başında 8 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, babası ilgili makamlara şikayette bulundu.

60'a yakın köpek toplandı

Şikayetin ardından 60’a yakın köpeğin mahalleden toplandığını ifade eden baba, saldırıdan önce köpeklerin toplanmamasına sitem etti.

Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise kolları, bacakları, başı ve kalçasında kaslarının koparıldığı belirtildi.

1 köpekte "kuduz" iddiası!

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplanan köpeklerden birinin ölü bulunduğu belirtildi. Ölü bulunan köpekle ilgili araştırmanın başlatıldığı, kuduz olabileceği ileri sürüldü.

Ailesi sosyal medyadan tepki gösterdi

Başıboş köpek saldırısında uğran 10 yaşındaki çocuğun ailesi ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Yetkililere seslenen aile, sorumluların kim olduğunu sordu.

Sosyal medyada destek paylaşımlarında bulunan vatandaşlar, başıboş köpek sorununun artık çözülmesi gerektiğini dile getirdi. 

Geçtiğimiz haftalarda başıboş köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ise ailenin acısını paylaşarak destek oldu. 

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