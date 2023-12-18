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Gündem Korkutan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama
Gündem

Korkutan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-18 01:01:00 -
Korkutan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya ve Koca, şu ana kadar olumsuz ihbar gelmediğini söyledi.

Marmara Denizi'nde saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan depremin yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya bilgi verdi

Deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Koca: Halkımıza geçmiş olsun
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

112 ihbarı yapılmadı

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

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