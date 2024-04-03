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Gündem Korkutan depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı
Gündem

Korkutan depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:21:00 -
Korkutan depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı

Malatya'da 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.

"Depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır"

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun"


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