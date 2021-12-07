Korkutan araştırma: Her dört soğuk algınlığından biri Covid-19 olabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, soğuk algınlığı yaşayan her üç ila dört kişinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, "Koku-tat kaybı, ateş ve inatçı öksürüğün beklememesi gerekiyor” dedi.

Bir milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, her üç veya dört soğuk algınlığının Covid-19 olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten King's College London’da Profesör Tim Spector, tam aşılı yetişkinlerin yalnızca hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirme eğiliminde olduğunu söyledi.

Spector, enfekte olan birçok insanı 'partilere gidip etrafa yaymamak' konusunda uyarırken, 'Şu anda, üç ila dört soğuk algınlığından birinin Covid'den kaynaklandığını tahmin ediyoruz' diye konuştu.

Genetik epidemiyoloji profesörü, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları olan herkesi, negatif bir test sonucu alana kadar tüm kalabalık aktivitelerden kendini izole etmeye çağırdı.

"Soğuk algınlığı benzeri semptomları olan kişilerin en az birkaç gün kendini izole etmesi" gerektiğini söyleyen Profesör Spector, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için, kişilerin herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi geliştirirlerse, güvenli tarafta olmak için birkaç gün evde kalmaları gerektiğini söyledi.

Spector, “Herkesin bir dizi semptomun çok daha fazla farkında olması ve asla gelmeyecek olan koku-tat kaybı, ateş ve inatçı öksürüğün beklememesi gerekiyor” diye konuştu.

Oxford Üniversitesi'nde Aşı Bilimi alanında doçent olan Matthew Snape, Omicron'un aşılardan ne kadar iyi kurtulduğunu görmek için Birleşik Krallık'ta denemelerin sürdüğünü söyledi.