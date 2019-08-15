Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

17 Ağustos'un yıldönümü gelirken beklenen İstanbul depremini Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğu, önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti.

Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybı ile yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.

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Marmara Depremi'nden en çok etkilenen Kocaeli'de 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi yaralandı.

Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul için korkutan senaryo

Ülke tarihinin en kara günlerinden biri olan 1999 depreminin ardından uzmanlar İstanbul'a dikkat çekerek, büyük bir deprem beklentisini yıllardır dile getiriyorlar. Superhaber'in haberine göre, Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara'nın müthiş bir hareketlilik içinde olduğunu ifade ederek, "İki deprem birden bekliyoruz. Depremin büyüklüğü 7.5'ten az olmayacak. Vaktimiz kalmadı, acilen hazırlıklarımızı tamamlayıp, tedbirlerimizi almalıyız" ifadelerini kullandı.