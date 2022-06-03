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Ekonomi Korkutan açıklama: Dünya genelinde enflasyon 2 yıl boyunca yüksek kalacak
Ekonomi

Korkutan açıklama: Dünya genelinde enflasyon 2 yıl boyunca yüksek kalacak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, enflasyonun küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:28:00 -
Korkutan açıklama: Dünya genelinde enflasyon 2 yıl boyunca yüksek kalacak

Son günlerde ABD ve küresel ekonomiye dair finans devlerinin CEO'larından gelen karamsar açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, enflasyonun küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Fink, enflasyonun daha çok arz tarafından yönlendirilmekte olduğunu savundu ve Fed'in bu arz problemlerini çözmek için araçlara sahip olmadığını ifade etti. Piyasa oynaklığının devam edeceğini öngören Fink, enflasyonun ekonominin daha yeşil enerji kaynaklarına geçişi sürecinde yüksek kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğunu da belirti.

Fink demecinde, Fed'in para politikasını sıkılaştırmada aşırıya kaçması durumunda bir resesyonun yaşanabileceğini de vurguladı.

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