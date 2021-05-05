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Teknoloji Korkutan açıklama: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir
Teknoloji

Korkutan açıklama: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir

Çin'in yörüngeye fırlattığı "Long March 5b" isimli roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya düşeceği açıklanmıştı. Konuya ilişkin konuşan uzay bilimci Jonathan McDowell, roketin New York, Madrid, İstanbul ve Pekin, Şili ve Yeni Zelanda için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 19:44:00 -
Korkutan açıklama: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir

Çin'in geçtiğiniz haftalarda uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleşen 'Long March 5b' isimli roketi için kritik bir uyarı yapıldı.

"41. enlemler arasına düşebilir"

SpaceNews'ta yer alan habere göre, uzmanlar 22 tonluk roketin kontrolden çıktığını ve Dünya'ya inmesi planlanan alanların dışına düşebileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi'nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell, roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söyledi.

10 Mayıs'tan önce düşmesi bekleniyor

10 Mayıs'tan önce düşmesi beklenen ve 33 metre uzunluğunda olan roketin New York, Madrid, İstanbul ve Pekin, Şili ve Yeni Zelanda için tehdit oluşturduğu belirtildi. Kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

"Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok oldu"

Uzay bilimci Jonathan McDowell, rokete ilişkin şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl uzaya yollanan Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş ve Fildişi Sahili'nde birçok bölgeye zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok oldu ama yeryüzüne düşen büyük metal parçalar da vardı. Kimse yara almadan kurtulmuştu. En son Mayıs 2020'de yine Çin tarafından fırlatılan bir roketin enkazı Fildişi Sahili'nde bulunan köylere düşmüştü."

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