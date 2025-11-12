Korkunun ecele faydası yok hesap vakti!

Buğra Kardan İstanbul

İiddianamenin güçlü temelli olduğunu görünce panikleyen İmamoğlu’nun kendini aklamak için “Beytülmale dokunmadık. Milletin parasını millete harcadık” sözlerini sarf etmesi “Belli ki korku dağları sarmış” dedirtti.

SUÇSUZSAN BU NEYİN PANİĞİ?

Olan biteni Akit’e değerlendiren Avukat Tuba Arslan ise, bakın neler söyledi: “İmamoğlu’nu korku sarmış gibi görünüyor. Ki İmamoğlu’nun hedef şaşırtmaya dönük açıklamalarına tanık oluyoruz. Yine Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı hedef alan cümleleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar, kaygının ürünüdürler. İtirafları ve delilleri konuşmayı önlemeye, sorulara cevap vermekten kaçmaya dönük adımdırlar. ‘Türkiye’de ifade hürriyeti yok’ demeye getiriyorlar. Yanlılarını konsolide etmeye ve konuyu başka yere çekmeye uğraşıyorlar. İthamlara muhatap olan şahsın kendini delillerle savunmasının önünde mani yoktur. İmamoğlu’nun iddianamenin kaleme alınmasının ardından da konuşma hakkı vardır. Delillerle savunmasını yapma imkânı bulunmaktadır. İçeride ne olduğunu bilemiyoruz. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, susma ya da inkâr yoluna gidiyorlar. Bilhassa İmamoğlu, paylaşımlar yapıyor. Paylaşımlarda kendini masum, mağdur olarak sunuyor ancak iddialarla ilgili tek kelime etmiyor. Yargı görevlilerine tatmin edici bir beyanda bulunmuyor. Savunma için strateji mi belirleniyor yoksa zaman kazanmaya mı çalışılıyor, meçhul. Ancak İmamoğlu ve diğer şüpheliler, kovuşturma aşamasında kendilerini müdafaa edebilecekleri gibi yeni itiraflarda da bulunabilirler. Bu anlamda bir engel yok.”

Kaynak: Yeniakit