  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Abbas'tan Gazze mesajı

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

2025’te enflasyon hedeflerine yaklaşacağız! MÜSİAD’dan umut veren açıklama

İstanbul’da adeta hayat durdu!

CHP’li Emir, 4 bin sayfalık iddianamede “Ahtapot”a takılmış! “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş”

Utanmazlıkta sınır tanımıyorlar! Rüşveti irtikabı belediyecilik diye göstermeye kalktılar

CHP Lideri Özel zoru görünce plağı çevirdi! “Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise CHP’ diyor”

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi
Gündem Korkunun ecele faydası yok hesap vakti!
Gündem

Korkunun ecele faydası yok hesap vakti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunun ecele faydası yok hesap vakti!

Asrın vurgunuyla ilgili iddianame hırsızlık, yolsuzluk zanlısı eski Ekrem İmamoğlu’nun paçalarını tutuşturdu.

Buğra Kardan  İstanbul

İiddianamenin güçlü temelli olduğunu görünce panikleyen İmamoğlu’nun kendini aklamak için “Beytülmale dokunmadık. Milletin parasını millete harcadık” sözlerini sarf etmesi “Belli ki korku dağları sarmış” dedirtti.

SUÇSUZSAN BU NEYİN PANİĞİ?

Olan biteni Akit’e değerlendiren Avukat Tuba Arslan ise, bakın neler söyledi: “İmamoğlu’nu korku sarmış gibi görünüyor. Ki İmamoğlu’nun hedef şaşırtmaya dönük açıklamalarına tanık oluyoruz. Yine Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı hedef alan cümleleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar, kaygının ürünüdürler. İtirafları ve delilleri konuşmayı önlemeye, sorulara cevap vermekten kaçmaya dönük adımdırlar. ‘Türkiye’de ifade hürriyeti yok’ demeye getiriyorlar. Yanlılarını konsolide etmeye ve konuyu başka yere çekmeye uğraşıyorlar. İthamlara muhatap olan şahsın kendini delillerle savunmasının önünde mani yoktur. İmamoğlu’nun iddianamenin kaleme alınmasının ardından da konuşma hakkı vardır. Delillerle savunmasını yapma imkânı bulunmaktadır. İçeride ne olduğunu bilemiyoruz. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, susma ya da inkâr yoluna gidiyorlar. Bilhassa İmamoğlu, paylaşımlar yapıyor. Paylaşımlarda kendini masum, mağdur olarak sunuyor ancak iddialarla ilgili tek kelime etmiyor. Yargı görevlilerine tatmin edici bir beyanda bulunmuyor. Savunma için strateji mi belirleniyor yoksa zaman kazanmaya mı çalışılıyor, meçhul. Ancak İmamoğlu ve diğer şüpheliler, kovuşturma aşamasında kendilerini müdafaa edebilecekleri gibi yeni itiraflarda da bulunabilirler. Bu anlamda bir engel yok.”

Kaynak: Yeniakit

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!
İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Gündem

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı
Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı

Gündem

Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

İblis Eko, beytülmal'a dokunmamış. Dersinki herif Roobin Hud gibi zenginden almış, fakire dağıtmış.
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Gündem

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23