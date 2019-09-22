0553 313 94 23

Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile yüz yüzeyiz!

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Osmanlı’nın son döneminden çarpıcı örnekler vererek, ''Müslüman aile modernizmin darbesini en şiddetlisinden bugünlerde yiyor. '' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2019 Pazar 23:40
Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile yüz yüzeyiz!

Çarpıcı tespitlerde bulunan Mehmet Ali Büyükkara'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şu şekilde;

Müslüman aile modernizmin darbesini en şiddetlisinden bugünlerde yiyor.

Osmanlı’nın son döneminden sonra yaşanan ikinci büyük darbedir bu.

Osmanlı’nın ünlü paşalarını, bürokratlarını vurmakla kalmamış, meşhur ulema ve meşâyihi ve ailelerini de derinden sarsmıştır.

O zamandan kalan hatıralar, fotoğraflar bunun çarpıcı delilleridir. Mesela Ahmed Cevdet Paşa, medresenin son güneşi, Mecelle’nin en büyük sahibi.

50 TL’nin arkasındaki Fatma Aliye hanım, onun kızıdır. Bu münevver hanımın kızlarından biri Katolik olup Fransa'ya kaçmıştı ve annesi onu kurtarmak için maddi manevi varını yoğunu harcamıştır. Ama artık çok geç. Zira modern çözülme kendisinde, belki de babasında başlamıştı.

Bu hikaye çok acıklıdır ve modernizm sillesinin meşâyih, ulema demeden nicelerini yere serdiğinin sembolik hatırasıdır.

Aile önemli “Arkamdan güzel 1 yâd bırak ya Rabbi” diye yalvaran Nebiler bunu sadece kendilerine istemediler, nesillerine de dua ettiler ABDde vs yaşayıp da çocukları büyüyüp serpilince milyon dolarlık işlerini bırakıp ülkelerine dönen Müslümanlar gerçekten eli öpülecek insanlardır.

Evet, nesilleri muhafaza. Bugün şiddetli 1 darbeyle yüz yüzeyiz. Bundan hocalar da İslamcılar da zor kurtuluyor.

Zira ipler fazla gevşedi. Herşey kontrolümüzde, bir şey olmaz bize diye düşündük. Belki fazla liberal davrandık. Çocuklar torunlar iyi fotoğraf vermiyorlar, değil mi?

Onları suçlamak tabi ki kolaycılık. Kabahati kendimizde aramalıyız tabi. Camiyle irtibatlı evler lazım. Plazalarda sitelerde bu olmuyor.

Kim ne derse desin İmam Hatip’ler yine korunaklı liman. Başarılı çocuklarını bu okullara yakıştıramayanlar büyük risk alıyor, haberleri olsun.

En başta helal lokma. Kızlarımız küçük yaşta başörtüsüne alışmalı. Baskı veya ipleri koparmak değil ama, usulünce telkini elden bırakmamalı.

Çocuklar, torunlar eşlerini seçerken, seçimim baba-anne evine yakışan bir seçim mi diye düşünmüyorlarsa bir şeylerin ters gittiği kesin.

Misalleri çeşitlendirmek mümkün. Konu biraz damardan olduğu için can acıtıyor. “Kınarsam başıma gelir” korkusuyla haklı olarak “büyük konuşmak” istemiyoruz. İçimiz kanıyor ama susuyoruz.

Fakat kesinlikle iyi fotoğraflar vermiyoruz. Benim endişem ise bu hâlin normalleşmesi.

Osmanlı’nın son devir münevver ve ulemasından geriye kalan resimlere, hikayelere gittikçe daha çok benzemektedir hâlimiz.

Kur’an’dan duamızı edelim ve burada bitirelim:

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 23:40
  1. Mehmet Ali Büyükkara
  2. DARBE
  3. AİLE
  4. Ahmed Cevdet Paşa
  5. Mecelle
  6. Fatma Aliye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?
    1. Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül..
    2. Ekrem İmamoğlu'nun Şehir..
    3. PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!
    4. Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile..
    5. Annesinin mezarına gidemeyince akıl..
    6. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    7. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    8. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    9. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    10. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    11. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    12. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    13. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    14. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    15. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    16. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    17. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    18. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    19. Sergen Yalçın: Dünyanın en zor şeyi...
    20. Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1
    21. Mardin'de PKK'dan kalleş tuzak!
    22. Unsuz ekmek nasıl yapılır? Oopsie..
    23. Efeler, İtalya'ya direnemedi!
    24. Nzonzi: Çok yazık oldu
    25. Hong Kong'da göstericiler sokakları..
    26. Bakan Soylu'ya böyle seslendiler: Nene..
    27. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    28. Adil Gevrek: Çok net pozisyonlara girdik
    29. Kore gazisi gözyaşları eşliğinde son..
    30. Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı
    Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor