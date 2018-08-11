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Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı, 2 olay 3 cinayet

Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan yakalanan, evinde iki olayda ölü bulunan 3 kişiye ait eşya ele geçirilen zanlının ölümlerle bağlantısı araştırılıyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:53
Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı, 2 olay 3 cinayet

Çamalan Mahallesi'nde bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali Ç. olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, çeşitli suçlardan sabıkalı zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin evindeki aramada Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kaybolduktan sonra 3 Mayıs'ta derede cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'na ait av tüfeği ve çalınan 4 küçükbaş hayvanından birisi ele geçirildi.

GAZ SIZINTISI MI?

Ekipler, aramada Karaağaç Tepesi Mahallesi'ndeki evlerinde 31 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan ve gaz sızıntısından ölmüş olabilecekleri sanılan Senayi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait cep telefonunu da ele geçirdi.

Mehmet Ali Ç'nin, 3 kişinin ölümüyle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:53
  1. ordu
  2. akkuş
  3. cinayet

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