Korkunç rakamlar! Kazakistan'da gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı, ölü sayısı ise...

Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900’e yükseldi.

Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.

Almatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır.

Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.

Diğer yandan olaylar nedeniyle 5 Ocak’tan beri faaliyet göstermeyen toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri yarın itibarıyla yeniden çalışmaya başlayacak.