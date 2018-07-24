0553 313 94 23

Korkunç plan! Arkadaşıyla birlikte kendini de vurdurttu...

İstanbul'da şoke eden bir gasp olayı aydınlatıldı. Bir banka şubesinden çıkan reklamcı Ersin G. ile arkadaşı Yasin A'yı silahla yaralayan ve içinde 500 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelinin, eylemi Yasin A.'nın iki arkadaşıyla birlikte yaptığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 18:52
Korkunç plan! Arkadaşıyla birlikte kendini de vurdurttu...

İstanbul'da, banka şubesinden çıkan reklamcı Ersin G. ile arkadaşı Yasin A'yı silahla yaralayan şüpheli, Ersin G'ye ait olan ve içinde 500 bin lira bulunan çantayı alıp kaçarken, olayı Yasin A. ile 2 arkadaşının planladığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 Temmuz'da Şişli Piyalepaşa Mahallesi'nde bir otomobilde reklamcı Ersin G'nin (28) ile arkadaşı Yasin A'nın silahla vurularak yaralanması, Ersin G'nin bankadan çektiği 500 bin liranın bulunduğu çantanın gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, olay yerine silahlı gaspçıyı getiren motosikleti kullanan kişinin, yaralanan reklamcı Ersin G'nin arkadaşı Özkan G. olduğu belirlendi. Polisin operasyonunda, Özkan G. yakalandı.

Hastanede tedavi gören Yasin A'nın ifadesini alan polis, bu sırada hastaneye gelen ve aşırı telaşlı davranışlarda bulunan arkadaşı Osman Ö'nün de bilgisine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Osman Ö. de gözaltına alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Özkan G. ile Osman Ö'nün çapraz sorgulanması sonucu, gasp olayının planlanarak gerçekleştirildiği iddiası ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan Yasin A'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, reklamcılık yapan Ersin Y'nin yaptığı iş karşılığı bir şirketten 500 bin liralık çek aldığını, çeki ertesi gün bozduracağını arkadaşları Yasin A. (36) Özkan G. (22) ve Osman Ö'ye anlattığı, bu 3 kişinin Ersin G'nin parasını gasbetmesi için şüpheli T.E ile anlaştıkları bildirildi.

Olay günü, Özkan G. tarafından motosikletle getirilen ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli T.E. Ersin G. ile yanındaki arkadaşı Yasin A'yı silahla yaraladığı, olay sırasında tabancadan çıkan bir kurşunun Yasin A'nın başını sıyırdığını, şüpheli T.E'nin ise para dolu çantayı kendisini azmettiren kişilere vermeyip kaçtığı iddia edildi.

GASPÇI ARANIYOR

Güvenlik kamera görüntülerinde başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin, olaydan sonra gasp ettiği içinde 500 bin lira bulunan çantayla kaçtığı görülüyor.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Ersin G'nin tedavisi hastanede sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan Yasin A. Özkan G. ve Osman Ö. adliyeye sevk edildi.

Ersin G'nin 500 bin lirasını gasbeden şüpheli T.E'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 18:52
  1. İstanbul
  2. gasp çetesi
  3. planlı gasp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da büyük felaket! Ölü sayısı yükseldi
    1. Yunanistan'da büyük felaket! Ölü..
    2. Korkunç plan! Arkadaşıyla birlikte..
    3. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    4. Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan..
    5. CHP kurultaya mı gidiyor?
    6. Lozan Barış Antlaşması'nın 95...
    7. Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları..
    8. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    9. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    10. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    11. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    12. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    13. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    14. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    15. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    16. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    17. İşlenmiş et zararlı mı?
    18. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    19. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!