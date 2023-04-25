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Yaşam Korkunç ölüm böyle geldi! Görüntüyü izlerken nefesiniz kesilecek
Yaşam

Korkunç ölüm böyle geldi! Görüntüyü izlerken nefesiniz kesilecek

Yeniakit Publisher
2023-04-25 22:10:00 -

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 19 HE 199 plakalı motosikletin sürücüsü Adnan Halat (64), bir an dengesini kaybederek caddeden geçmekte olan Ali Efe K. yönetimindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak tekerleklerinin arasında kaldı.

Olay yerinde müdahale edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri de Adnan Halat'a ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Halat'ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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