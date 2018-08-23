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Korkunç ölüm! Banyoda boğazı kesilmiş halde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, 76 yaşındaki bir adam evindeki banyoda boğazı kesilmiş halde bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
Korkunç ölüm! Banyoda boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2742 Sokak'taki eve ihbar üzerine giden Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, banyo kısmında boğazı kesilen bir adam cesediyle karşılaştı. Adamın, 76 yaşındaki M.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli ölüm sonrası olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri de gönderildi. M.Ö.'nün psikolojik problemlerinin olduğu ifade edilirken, cinayet ekipleri konu hakkında bir inceleme başlattı. Öte yandan ekiplerin ilk incelemesinde, M.Ö.'nün intihar edebileceği üzerinde durulurken, konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. 

 

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
  1. izmir
  2. konak
  3. cinayet

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