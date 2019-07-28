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Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün altında kaldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arızalanan yolcu midibüsünü tamir etmek için altına giren sürücü Sadettin Durmuş, birden hareket eden aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:10
Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün altında kaldı

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) üyesi 20 kişilik öğrenci grubu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na dalış yaptı. İstanbul'a dönüşe geçen öğrencileri taşıyan Sadettin Durmuş, yönetimindeki 34 LDC 25 plakalı midibüs, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişine geldiğinde arıza yaptı. Sürücü Durmuş, midibüsü yolun sağına çekerek, arızayı gidermek için altına girdi.

Ancak yokuşta bulunan midibüs birden hareket ederek Durmuş'un üzerinden geçti. Olayı gören öğrencilerin haber vermesiyle birlikte gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Durmuş, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Midibüste bulunan öğrencilerden Onur Ozkan Uzun, araçta bir sıkıntının meydana geldiğini ve sürücünün de midibüsün altına girdiğini belirterek, "Araçla uğraşırken tekerleğe taş koyduğunu düşünüyorum. Sonrasında araç taştan kurtulup geri geri gelmesiyle tahminim el freni çalışmıyordu, onunla ilgili bir sorun vardı sanırım. Araba üzerinden geçmiş. Biz İbrice'de dalış merkezinden İstanbul'a gidiyorduk. Geçmiş olsun, üzgünüz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:10
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Malkara ilçesi
  5. Sadettin Durmuş
  6. tamir ettiği midibüsün altında kaldı
  7. korkunç olay

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