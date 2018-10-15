Korkunç olay! Patronunu bu halde buldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde büfe işleten Umut Fırat Ekmekçileri yazıhanesinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.15 Ekim 2018 Pazartesi 11:01
Samsun'da bir büfeci iş yerinin yazıhane kısmında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan bir büfede saat 09.00'da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi Umut Fırat Ekmekçiler (41), büfenin yazıhane kısmında koltukta otururken tabancayla vurulmuş halde bulundu. Sabah iş yerini açan büfe çalışanı korkunç olayla karşılaşınca olayı polise ve 112'ye haber verdi. Olaya yerine giden sağlık ekipleri büfecinin ölmüş olduğunu tespit etti.
Umut Fırat Ekmekçiler'in dün akşam da evine gitmediği öğrenildi. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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