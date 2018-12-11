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Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o halde traktöre atlayıp...

Uşak'ta tarlada çalışırken saçlarını pancar makinesine kaptırıp kafa derisi kopan genç kadın, kanlar içinde traktör kullanarak evine ulaşmayı başardı. 7 saatlik bir operasyonlar kafa derisi dikilen yeni evli kadının saçları çıkmaya başladı.

11 Aralık 2018 Salı 13:01
Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o halde traktöre atlayıp...

Uşak'ta 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken bulduğu kumandayla makineyi durdurup canını kurtardı. O halde traktör kullanarak, 1,5 kilometre ötedeki evine ulaşmayı başaran Sertçelik'in baş derisi, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Doktoru, Sertçelik'in saçlarının çıkmaya başladığını söyledi.

Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi. Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak için makinenin altına girdiğini belirten Sertçelik, "Başaramayınca makinenin altından çıkıp levye gibi bir aletle tekrar taşı çıkarmak istedim. O sırada rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kendimi tuttum. Direnmesem bedenim de dolanacaktı. Çok mücadele ettim, çok direndim. O sırada saçlarımın koptuğunu hissettim" dedi.

'Makinenin kumandasını ayağımla kendime çektim'

Başından akan kanın gözlerine dolduğunu, bu nedenle göremediğini dile getiren Binnaz Sertçelik, "O sırada makinenin uzaktan kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu. Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım. Kumandanın üzerindeki yazıları göremiyordum. Çünkü gözlerime kan dolmuştu. Gözlerimi sildim. Sonra kumandanın üzerinde 'Kaldır' yazısını gördüm. Ona basıp, makineyi kaldırdım ve kafamı geri çektim" diye konuştu.

'Aynadaki görüntüm korku filmi gibiydi'

Kendisini pancar makinesinden kurtardıktan sonra hissettiklerini "Baktım ki hala canlıyım" sözleriyle anlatan genç kadın, üst tarafındaki giysisini de pancar makinesine kaptırdığını söyledi.

"Üstümde hiçbir şey yoktu. Bütün bedenim kan içindeydi" diyen Binnaz Sertçelik, "O halde traktöre koştum. Olayın sıcaklığıyla acı hissetmiyordum. Traktöre bindikten sonra aynaya bakınca çok korktum. Ben çok korku filmi izlerim ama ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm aynada. Kendimden çok korktum. Traktörde babamın polar ceketi vardı. Onu giydim. Fermuarını çektim ve hareket ettim" dedi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:01
  1. Antalya
  2. Uşak
  3. inanılmaz kaza
  4. korkunç olayü
  5. Binnaz Sertçelik
  6. Kafa derisi koptu
  7. Tarlada korkunç kaza
  8. saçlarını pancar makinesi kaptı

YORUM YAZ

  • kayakaya26 dk önce
    Yazık Allahım korumuş . Rabbim şifa versin. Rızkı için uğraşan gerçek kadınlar . AllahYollarını açık etsin
  • şenay doğanşenay doğan35 dk önce
    geçmiş olsun allah acil şfa ihsan eylesin allaha emanet ol
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