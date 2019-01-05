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Korkunç olay! Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde deniz kenarında, bedensel engelli bir gencin cesedi bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:13
Korkunç olay! Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, fuar içi mevkisinde deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Mikail Gökçek (22) olduğunu tespit etti.

Bedensel engelli olduğu öğrenilen Gökçek'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:13
  1. Samsun
  2. İlkadım ilçesi
  3. Deniz kenarında erkek cesedi bulundu
  4. Mikail Gökçek
  5. korkunç olay

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