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Yerel Korkunç olay! Avukat, eşi ve stajyeri ölü bulundu
Yerel

Korkunç olay! Avukat, eşi ve stajyeri ölü bulundu

Diyarbakır'da avukatlık yapan Ömer Baran ve stajyeri doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Avukatın hastaneye kaldırılan eşi Müjde Baran ise hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:41:00 -
Korkunç olay! Avukat, eşi ve stajyeri ölü bulundu

Diyarbakır'da yaşayan avukat Ömer Baran'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Yenişehir ilçesine bağlı Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bulunan avukatlık bürosununa gelen ekipler, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Avukat ve stajyeri ölü bulundu

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Avukatın eşi de hastanede hayatını kaybetti

Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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