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Yerel Korkunç olay! Ablasını öldürüp bakın ne yaptı
Yerel

Korkunç olay! Ablasını öldürüp bakın ne yaptı

Antalya’da tartıştığı ablasına kurşun yağdıran şahıs polisi arayarak, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek polise teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 15:28:00 -
Korkunç olay! Ablasını öldürüp bakın ne yaptı

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'ta 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. ile tartışan K.Ç, ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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