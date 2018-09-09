Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
Kırıkkale'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Umut Koçoğlu (10), ağır yaralandı.09 Eylül 2018 Pazar 17:15
Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda oyun oynayan Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koçoğlu, aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Koçoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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