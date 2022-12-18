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Yerel Korkunç manzara! Tarlada erkek cesedi bulundu
Yerel

Korkunç manzara! Tarlada erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde tarlada bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 17:54:00 - 2022-12-18 17:56:21
Korkunç manzara! Tarlada erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde tarlada bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki bir tarla içerisinde bulunan barakanın önünde erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, bulunan kişinin belediyeden emekli 56 yaşındaki Recep Çalışır olduğu tespit edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çalışır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Çalışır'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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