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Aktüel Korkunç kıskançlık yüzünden birbirine düştü! Boksör göğsünden vuruldu! Polislerin bile inanamadığı kavga
Aktüel

Korkunç kıskançlık yüzünden birbirine düştü! Boksör göğsünden vuruldu! Polislerin bile inanamadığı kavga

Yeniakit Publisher
2024-06-07 01:03:00 - 2024-06-07 01:21:14
Korkunç kıskançlık yüzünden birbirine düştü! Boksör göğsünden vuruldu! Polislerin bile inanamadığı kavga

Zonguldak'ta 'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki lisanslı boksör Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. O anlar kameraya yansırken, kaçan 19 yaşındaki Berkay K. ise yakalandı. Zonguldak'ta çıkan kavgada kan aktı..

Berkay K., sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskandı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet oluştu.

Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam saatlerinde taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti. Burada hafif ticari araçtan inen Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı.
Tabancayla göğsünden vurdu

Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Rıdvan K.'nin göğsüne isabet etti.

Adliyeye sevk edildi

Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancasına da el konuldu. Berkay K., emniyette susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay K. adliyeye sevk edildi.
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