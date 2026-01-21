  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM'de dehşet anları
Aktüel

Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 19 kişi yaralandı.

Sakarya’da TEM Otoyolu’nda yaşanan zincirleme trafik kazası, adeta can pazarına döndü. Sakarya geçişinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

 

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

