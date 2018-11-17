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Korkunç kaza! Önünden girdi, arkasından çıktı

Adıyaman'da meydana gelen korkunç kazada bariyer, bir otomobilin önünden girip arkasından çıktı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:43
Korkunç kaza! Önünden girdi, arkasından çıktı

Adıyaman’da meydana gelen kazada bir otomobilin ön kısmından giren bariyer arka tarafından çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Abuzer Gaffari Kavşağı Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Mehmet İnan yönetimindeki 02 HL 803 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman’a doğru gelirken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik bariyer otomobilin önünden girip, arkasından çıktı.

Hurdaya dönen otomobilden sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar meydana gelen kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirirken, otomobil çekici tarafından asılı kaldığı bariyerlerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:43
  1. Adıyaman
  2. Kahta
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