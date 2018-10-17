THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Korkunç kaza: Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği öldü

TIR'a çarpan otomobilin sürücü ile 2 yaşındaki oğlu öldü, 5 aylık hamile eşiniin karnında ölen bebek de alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
Korkunç kaza: Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mustafa Demir (40) yönetimindeki 63 ZD 677 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Emine ve oğlu Bekir Demir çağrılan ambulanslarla ŞanlıurfaEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü ile minik oğlu , sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi ve oğlunun öldüğü kazada yaralanan 5 aylık hamile olan Emine Demir'in de ölen bebeği anne karnından alındı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
  1. Şanlıurfa
  2. Kaza
  3. Şanalıurfa
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1170 nüfus memuru alımı yapılacak! Nüfus memur alım başvuruları ne zaman başlayacak?
    1. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    2. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    3. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    5. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    6. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    7. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    9. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    10. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    11. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    12. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    13. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    14. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    15. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    16. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    17. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    18. Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara..
    19. Arda'ya bir şok daha! "Şikayetçiyim"
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...