THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Korkunç kaza: Elini kıyma makinesine kaptırdı, parmakları koptu

Aksaray'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alınan Hamut'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:27
Korkunç kaza: Elini kıyma makinesine kaptırdı, parmakları koptu

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı.

Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu.  Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi.

Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 



Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:27
  1. Aksaray
  2. aksaray
  3. kaza
  4. cocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı
    1. Düğünde otopark kavgası: 8 kişi..
    2. THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna..
    3. Şanlıurfa'da korkutan yangın!
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsraftan..
    5. Mehmet Cahit Turhan: Bu yollar aşk ve..
    6. Jülide Sarıeroğlu: Türkiye olarak bizi..
    7. İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle..
    8. Bakan Ersoy ünlü şairleri andı
    9. Adıyaman'da terör operasyonu!
    10. Adıyaman'da terör operasyonu: 2 kişi..
    11. İsveç'ten küstah karar! Türkiye..
    12. Cumhurbaşkanlığı: Yunanistan'ın..
    13. Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol..
    14. Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken kalp..
    15. BM'den Yemen'de kolera salgını uyarısı
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok..
    17. Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini..
    18. Şenol Güneş: Bizim için zor bir maç..
    19. Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2..
    20. Şenol Güneş Partizan maçı öncesi..
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu