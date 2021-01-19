  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Korkunç kaza böyle görüntülendi! Metrelerce havaya uçtu
Gündem

Korkunç kaza böyle görüntülendi! Metrelerce havaya uçtu

Tekirdağ'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:32:00 -

Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.’nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Irak'ın talebine cevap: Destek vermeye hazırız
Gündem

Türkiye'den Irak'ın talebine cevap: Destek vermeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ordusuna terörle mücadele, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek sunma..
Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Gündem

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi...
MSÜ sınavı ne zaman 2021? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman?
Eğitim

MSÜ sınavı ne zaman 2021? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman?

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)' nı merakla bekleyen adaylar ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay