Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!

Toplumdaki LGBT dayatması son sürat devam ederken Türkiye’de cinsiyet değiştirme tedavisi ve ameliyatlarının çok küçük yaşlarda yapıldığı ortaya çıktı!

İstanbul Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan ve mart ayında yayınlanan makaleye göre, 15-16 yaşlarındaki çocuklar geri dönüşü zor olan ya da olmayan yola sokulmuşlar.

7 ÇOCUĞA CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI

Söz konusu çalışmaya göre, 22 çocukta ‘’ergenlik durdurucu hormonlar” kullanılmış ve 7 çocuğa ise 18 yaşından önce cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldı.

Çocuklardan biri, yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek kararından vazgeçti.

"MERDİVEN ALTINDA AİLELER ÇOCUKLARINI AMELİYAT ETTİRİYOR, SONRA PİŞMAN OLUYORLAR"

Kurulda yer alan 11 doktorun kararı ile 18 yaşın altındaki çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı, çeşitli fiziki müdahale ve hormonel müdahaleye uğraması ise hukuken yasak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Odatv’ye verdiği demeçte 22 çocuğun operasyonlarını kendilerinin yapmadığını ileri sürüp "Merdiven altında aileler götürüyor, çocuklarını ameliyat ettiriyorlar. Sonra pişman oluyorlar, ortada kalıyorlar" dedi.

YeniŞafak'tan Ersin Çelik skandal iddiayı köşesine taşıyarak şu bilgileri paylaştı:

"Skandalın muhatabı olan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Odatv’ye verdiği demeçte 22 çocuğun operasyonlarını kendilerinin yapmadığını ileri sürüp, daha vahim ve önemli bir bilgi paylaştı: “Yayında ifade edilen şeyler bize dışarıda yapılıp gelenler. Merdiven altında aileler götürüyor, çocuklarını ameliyat ettiriyorlar. Sonra pişman oluyorlar, ortada kalıyorlar, ne yapacağız dediklerinde bu kurula geliyorlar.”

Yani bu ameliyatlar ve hormon tedavileri, Türkiye’de merdiven altı denilen kliniklerde yapılmış. Bu durumda kullanılan ilaçlar da kaçak yollarla temin edilmiş oluyor. Durum böyleyse, ülkemizde cinsiyet değiştirme sektörü oluşturulmuş durumda.

"BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL TAM 22 ÇOCUK"

Eğer bu 22 çocuk, Prof. Tükek’in iddia ettiği gibi merdiven altı tedavi ve cerrahi operasyonların neticesinde kendilerine geldiyse ortada adli vaka da var. Kaçak tedavi, kaçak ameliyat… Bir değil, iki değil, tam 22 çocuk. İlgili makamlara ihbar edip, gerekli yerlere bildirilmesi gerekirken, akademisyenler tarafından tedavileri tamamlanıp üstüne de makale yazılmış.

O “merdiven altı” klinik, klinikler; hastane ya da hastaneler neresi mesela?

Sağlık Bakanlığı hem makaleyi hem de İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in açıklamasını ihbar kabul ederek inceleme başlattı mı bilmiyoruz. Çünkü kamuoyuna yansıyan bir açıklama olmadı.

KAÇAK İLAÇLARLA HORMON TEDAVİLERİ

Hormon tedavisi ve ameliyatları merdiven altı diye tabir edilen merkezlerde yapanlar, bu çocukların anne-babaları, yarım kalmış cinsiyet değiştirme işlemlerine devam eden profesörler, kurul üyeleri dâhil herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor. Bu skandal üzerine KADEM, Yedi Hilal Derneği ile İnsan ve Medeniyet Hareketi dışında açıklama yapan kurum olmadı. Ancak 18 yaşın altında evlendi diye nikâhlı eşinden, çocuklarından koparılıp hapse atılan insanlar var bu ülkede. Bu ülkede 18 yaşından küçükler marketten sigara bile alamazken, küçücük çocukların cinsiyetleri değiştiriliyor, bedenleri, organları parçalanıyor. "