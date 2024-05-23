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Yerel Korkunç hata! Cenazeler karışınca olanlar oldu!
Yerel

Korkunç hata! Cenazeler karışınca olanlar oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 11:23:24 - 2024-05-23 11:23:24
Korkunç hata! Cenazeler karışınca olanlar oldu!

Çorum'da yanlış aileye verilen cenaze, savcılık izniyle mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

YANLIŞ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti. Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MEZAR AÇILIP CENAZE ÇIKARILDI

Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı. Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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