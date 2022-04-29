Korkunç görüntüler! Suriyelilere dil uzatanlar utanacaklar mı?

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Sosyal medyada, Şam Tadamun Mahallesi'nde kaydedildiği iddia edilen Suriyeli sivillerin katliamına ilişkin görüntüler infiale sebep oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

'Utanacaklar mı?'

"Öldürülenler Suriyeli siviller.. Olay yeri Şam Tadamun Mahallesi.." diyen Sayan, ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlara yönelik ırkçı tutum sergileyenlere şöyle seslendi:

Suriyelilere dil uzatanlar, dönsünler diyenler utanacak mı? Hiç sanmam.. Vicdanınız kabul ediyor mu diye soracam ama olmayan şeyi nasıl isteyeyim.