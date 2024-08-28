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Yerel Korkunç görüntüler kamerada! Küçükçekmece gölünde hortum oluştu
Yerel

Korkunç görüntüler kamerada! Küçükçekmece gölünde hortum oluştu

Yeniakit Publisher
2024-08-28 15:20:00 -

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.

O anlar kameralara yansıdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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