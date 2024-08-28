Korkunç görüntüler kamerada! Küçükçekmece gölünde hortum oluştu
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
O anlar kameralara yansıdı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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