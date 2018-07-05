Korkunç bilanço: 50 kişi boğularak öldü!

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi. Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.

EN FAZLA ŞANLIURFA'DA

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu. İstanbul ve Giresun Valiliği yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar aktarıldı.