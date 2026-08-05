Korkunç: 91 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti

Feci olay, Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ MANZARA

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yapılan kontrollerde 91 yaşındaki Fadile Öztetaci'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.