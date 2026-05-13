Korkudan plakayı söküp ertesi gün aracı sattılar
İstanbul Bayrampaşa'da yasak ‘U' dönüşü yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, önündeki araçta bulunanlar tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından şüphelilerin aracı sattığı öğrenildi. Saldırıdan dolayı gözaltına alınan otomobil sürücüsüne 226 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Bayrampaşa'da İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yasak olan bölgeden "U" dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı istikametten ilerleyen bir otomobil son anda manevra yaptı. Bunun üzerine otomobilin arka koltuğundan inen 4 şüpheli ‘U' dönüşü yapan otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı. Aralarından bir kişi ise tekme ve yumruklarla araç içerisindeki sürücüye saldırdı.

Geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşan saldırganların, bir süre sonra durarak aracın plakalarını söktükleri öğrenildi.

Darbedilen otomobil sürücü ise saldırganlardan şikayetçi olurken polis ekipleri saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların indiği otomobilin ertesi gün satıldığı öğrenildi. Saldırganların içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü olan E.Ş. polis ekiplerince yakalanarak 226 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.Ş.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, otomobilin arka koltuğunda bulunan şüphelileri tanımadığını, araç sahibinin ehliyeti olmadığı için otomobili kendisinin kullandığını söyledi. Şüpheli E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

