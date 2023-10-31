Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

Gazze'deki Hamas hükümet dairesi başkanına göre, Gazze Şehri'nin eteklerine yaklaşan İsrail tankları artık geri çekildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir kara ilerlemesi yok. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar işgal ordusuna ait birkaç tank ve bir buldozerin saldırısıydı. Bu araçlar Selahaddin Caddesi üzerinde iki sivil aracı hedef aldı. Şu anda Selahaddin Yolu üzerinde işgal ordusuna ait herhangi bir araç bulunmuyor ve yoldaki vatandaş hareketleri normale döndü." denildi.

Ancak bölgedeki muhabirler taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

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