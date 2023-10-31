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Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 10:16:00 -

Bebek katillerinin Gazze girme denemeleri hüsranla sonuçlanmaya devam ediyor. Onlarca İsrail tankı Gazze sınırında Hamas tarafından bomba yağmuruna tutularak Gazze’ye girişi engellendi.

Gazze'deki Hamas hükümet dairesi başkanına göre, Gazze Şehri'nin eteklerine yaklaşan İsrail tankları artık geri çekildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir kara ilerlemesi yok. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar işgal ordusuna ait birkaç tank ve bir buldozerin saldırısıydı. Bu araçlar Selahaddin Caddesi üzerinde iki sivil aracı hedef aldı. Şu anda Selahaddin Yolu üzerinde işgal ordusuna ait herhangi bir araç bulunmuyor ve yoldaki vatandaş hareketleri normale döndü." denildi.

Ancak bölgedeki muhabirler taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

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Yorumlar

Gültekin

ACABA DÜNYADA KENDİ VATANDAŞLARINI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDEREN YAHUDİLERDEN BAŞKA MİLLET VAR MI?

YORUM

ULAN ŞU HAİN MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ DEVLETLER BİNDE BİR DESTEK VE YARDIM ETSELER MÜCAHİD KARDEŞLERİMİZ KÜFFARI BİRGÜNDE YOK EDER ALLAHIN İZNİYLE
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