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Yaşam Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yaşam

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir-Aydın otobanında seyir halindeki bir yolcu otobüsü, bir anda alev alev yanmaya başladı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, yangın anı kameralara anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:44:00 - 2021-07-21 20:45:48

İzmir-Aydın otobanında bir yolcu otobüsü alev alev yanarken, o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmir-Aydın otobanında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü, Torbalı sapağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcular tahliye edildi.

 

Araç kullanılamaz hale geldi

Alevler kısa sürede bütün otobüsü sararken, ilk müdahaleyi çevreden geçen araçlardaki vatandaşlar yaptı. Otobüs itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucunda söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların valizlerinin de yandığı öğrenildi.

Alevlerin yükseldiği, etrafa dumanların yayıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yanan ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük paniğe neden olan olay anı, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Aliağa'da da araç yangını

Öte yandan dün 17.00 saatlerinde Aliağa ilçesi Bahçedere Mahallesi mevkiindeki Kuzey Ege Yolu Çandarlı istikametinde 45 HC 1617 plakalı otomobil de emniyeti şeridinde yandı. O anlar da vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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