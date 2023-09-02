Korku dolu anlar! Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı
Ankara istikametinden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşandı.
Ankara’dan Sivas istikametine giden yolcu otobüsünde, Sıcak Çermik mevkiinde yangın çıktı.
Tek teselli...
Durumun fark edilmesi üzerine otobüs yol kenarına çekilerek yolcular tahliye edildi.
Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken otobüste maddi hasar oluştu.