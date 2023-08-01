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Gündem Korku dolu anlar! İzmir'de yolcu gemisi kaldırıma çıktı
Gündem

Korku dolu anlar! İzmir'de yolcu gemisi kaldırıma çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:47:00 - 2023-08-01 16:53:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle sürüklenen ve durdurulamayan bir yolcu gemisinin kıyı bandına sert bir şekilde çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İskele açıklarında manevra esnasında makinede yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen, İZDENİZ'e ait 'Dokuz Eylül' adlı yolcu gemisi, süratli bir şekilde kıyı bandına çarptı. Çarpmanın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yaralı yok

Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan vatandaşın olmadığı bildirildi.

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