Korku dolu anlar! Direksiyon dersi kazayla bitti

Yerel

Bursa’da eşine direksiyon eğitimi vermek isteyen sürücü, ders sırasında kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ehliyetsiz araç kullanan kadına ceza yazıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon eğitimi faciayla sonuçlandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki yeni açılan stabilize yolda meydana geldi. Emrullah T., ehliyet almak isteyen eşi Ayşe T.'ye direksiyon eğitimi vermek istedi. Ayşe T. yönetimindeki 57 ABA 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

 

Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ayşe T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

