Korktuğumuz başımıza geldi! "BAE Türkiye'den daha ucuz hale geldi" diyerek duyurdular

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı ve “Russkiy Express” tur operatörü genel müdürü Taras Kobishchanov, Türkiye’ye yönelik turların, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) göre daha pahalı hale geldiğini belirtti. Kobishchanov, “Tatil sektörüne aktif olarak yatırım yapan birkaç ülke var. Bu ileri görüşlü bir yaklaşım, çünkü insanlar her on yılda bir daha fazla seyahat ediyor. BAE’nin Türkiye gibi iç sorunları yok, bu da onların aktif olarak gelişmesini sağlıyor.” dedi.

Kobishchanov’a göre, Türk otelcilik sektörünün gelişimi 7-10 yıl öncesine göre yavaşladı. Ülkenin iş dünyasına kredi verme konusunda sıkıntıları var; örneğin, Merkez Bankası yıllık yüzde 45 refinansman oranı sunuyor. ATOR Başkan Yardımcısı, “Bankadan yüzde 50-60 faizle para alıp, kâr getirmeyecek bir otel inşa etmek mantıklı değil.” diye vurguladı.

Kobishchanov, “Sezon sonunda, bazı Türk otellerinin önceki kredilerle baş edememesi ya da mevcut zorluklarla başa çıkamaması durumunda satışa çıkarılması mümkün…” dedi.

BAE’de turizmin gelişmesi, daha istikrarlı bir ekonomi ve düşük enflasyon oranı sayesinde kolaylaşıyor. Ayrıca, BAE elverişli kredi koşullarına sahip ve birçok turizm uzmanı yurtdışından çalışmaya geldiği için işgücü maliyetleri daha düşük. Elektrik maliyetleri de Türkiye’ye göre çok daha düşük, bu nedenle BAE’deki otelcilik sektörü daha uygun maliyetlidir.

Kobishchanov, “BAE, Türkiye’den daha uzun bir turizm sezonuna sahip. Avrupalılar birkaç yıl önce yaz aylarında BAE’ye daha aktif uçarken, şu anda BAE, Ruslar arasında da oldukça popüler hale geldi. Aileler yazın oraya gidiyor. Bunun ana nedeni fiyatlar, çünkü bu kadar yüksek hizmet seviyesini ve tatili makul bir fiyata ancak yazın bulmak mümkün.” diye ekledi.

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