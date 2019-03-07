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Korkmaz: Kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak maçı değerlendirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:38
Korkmaz: Kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak maçı değerlendirerek, "Aynı şekilde oynarsak ve istediklerimizi sahaya yansıtırsak arzu ettiğimizi alırız diye düşünüyorum. Bu maçı kazanabiliriz veya kaybetmeyebiliriz. Bu iki sonuç da bizim için önemli" dedi.

 

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdiği toplantıda geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçı ve 25. haftada oynanacak olan Galatasaray karşılaşması ile ilgili görüşlerini paylaştı. Basın toplantısına Antalyaspor karşılaşması sonrası Ankara’ya dönerken geçirdikleri trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’e Allah’tan rahmet, Ankaragücü camiası ve ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, bugün idrak edilen Regaib Kandili’nin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, yarınki Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi.



"Daha dikkatli olmalıyız"

 

Geçtiğimiz hafta alınan Ankaragücü yenilgisini değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Ankaragücü maçında yediğimiz ilk gol şanssız bir şekilde savunma oyuncumuzun düşmesinden kaynaklandı. Ben her zaman için atılan golden sonra 5 dakika oyunun kontrol edilmesinden yanayım. Bu konuda oyuncularımı da ikaz ediyorum. Ama maalesef bu 5 dakika içinde beraberlik golünü yedik. Bu süreyi atlatabilseydik oyunun kontrolünü daha iyi sağlayabilecektik. Mağlup duruma düştüğümüz zaman bir an önce skoru bulmak istiyoruz ve bu da açıkçası oyun planımızı bozuyor. Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız. Ama bu saatten sonra yediğimiz golleri değil alacağımız puanları düşünmeliyiz” dedi.



"Dış sahadaki gibi oynamalıyız"

 

Antalya’daki maçlarda deplasmanda oynadıkları gibi oynamaları gerektiğini de ifade eden Korkmaz, “Dış sahada oynadığımız oyunu kendi sahamızda da sürdürmeliyiz. Bu şekilde oynadığımız zaman iç sahadaki problemi de çözebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.



"Takım halinde oynamak zorundayız"

 

Bu hafta deplasmanda Galatasaray ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olduklarını hatırlatan Korkmaz, “Bizler profesyonel insanlarız. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Milli maç arası öncesi iki maçımız kaldı. Bunların ilki de Galatasaray’a karşı. Çok koşan, çok mücadele eden, takım halinde oynayan bir ekip olmak zorundayız. Deplasmanlarda da bunu yapıyoruz. Zaten bu da sonuçlara yansıyor. Aynı şekilde oynarsak ve istediklerimizi sahaya yansıtırsak arzu ettiğimizi alırız diye düşünüyorum. Bu maçı kazanabiliriz veya kaybetmeyebiliriz. Bu iki sonuç da bizim için önemli. Her teknik direktör maçı kazanmak için oynar. Ama kazanamıyorsak da kaybetmemek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:38
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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