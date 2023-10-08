Korkak yahudiler havalimanında gözler Ümit Özdağ'da!
Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonlardan sonra ülkedeki yahudiler korkularından kaçacak delik aramaya başladı.
Yahudi halkı havalimanlarına akın etti.
İsraillilerin ülkeyi terk etmelerinden sonra gözler ırkçı Ümit Özdağ'a çevrildi.
Özdağ'ın, "Ülkemde siyonist göçmen istemiyorum" açıklaması yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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