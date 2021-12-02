  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Köri soslu tavuk tarifi
Kadın - Aile

Köri soslu tavuk tarifi

Köri Soslu Tavuk Tarifi İçin Malzemeler...

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:05:00 - 2021-12-02 16:07:27
Köri soslu tavuk tarifi

Köri Soslu Tavuk tarifi iiçin malzemeler

  • 1 parça tavuk göğsü
  • Yarım kutu sıvı krema (100 ml)
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı dolusu parmesan peyniri 
  • 1 avuç arpacık soğan

Yapılışı

Köri soslu tavuk yapımına öncelikle göğüs etini hazırlamakla başlayalım. Etimizi tercihen jülyen (parmak gibi) doğrayalım.

Bir kaba alıp, üzerine zeytinyağı gezdirelim.

Kekik, karabiber ve kırmızı biberi ekleyip karıştıralım.

Üzerini streç folyo ile kapatıp, birkaç saat dinlendirelim. 

Genişçe bir tavayı kızdırın. Gerekirse az sıvı yağ ilave edin veya marine ederken eklediğiniz yağ zaten yeterli olacaktır.

Tavuk etlerini tavaya alın. Suyunu salmasına fırsat vermeden, tavukları pişirin. Burada önemli olan, etler üst üste dolu dolu olmasın. Eğer her bir parça ayrı ayrı yağa temas etmezse, etiniz sulanacaktır. Bu durumda kuru ve lezzetsiz bir tavuk olur. Çoklukla göğüs etinin lezzetsiz bulunmasının nedeni de budur zaten ama siz bu şekilde pişirirseniz, lokum gibi olacağına emin olabilirsiniz.

Tavukları çevirerek pişirin, 2-3 dk sonra arpacık soğanları da ilave edin.

Tavukların her tarafı altın rengi olunca, sıvı kremayı, köri ve tuzu ekleyin. Karıştırın, 1-2 dk pişirin.

Köri nedir nerede yetişir?

Köri ağacı Hindistan'da yetişen ve siyah meyveleri olan turunçgiller familyasına ait bir ağaç. Köri baharatı için bu ağacın sadece yaprakları kullanılır. Meyveleri ise oldukça tatlıdır ve meyve olarak yenir

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bankamatik Sibel’ istifa etti
Gündem

‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

İşe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar..
Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…
Gündem

Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…

CHP’li İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun göreve gelirken vaat ettiği ve vatandaşı mağdur edip tutmadığı sözle..
Medya

"Damadını kurtardığın gibi kurtar beni Bülent Abi"

Ahmet Hakan’la Bülent Arınç arasındaki kavga hız kazandı. Arınç’ın "Bak aslanım" şeklinde başlayan ve "Seninle yaşamak zorunda olduğu için a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay