Köri Soslu Tavuk tarifi iiçin malzemeler

1 parça tavuk göğsü

Yarım kutu sıvı krema (100 ml)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı dolusu parmesan peyniri

1 avuç arpacık soğan

Yapılışı

Köri soslu tavuk yapımına öncelikle göğüs etini hazırlamakla başlayalım. Etimizi tercihen jülyen (parmak gibi) doğrayalım.

Bir kaba alıp, üzerine zeytinyağı gezdirelim.

Kekik, karabiber ve kırmızı biberi ekleyip karıştıralım.

Üzerini streç folyo ile kapatıp, birkaç saat dinlendirelim.

Genişçe bir tavayı kızdırın. Gerekirse az sıvı yağ ilave edin veya marine ederken eklediğiniz yağ zaten yeterli olacaktır.

Tavuk etlerini tavaya alın. Suyunu salmasına fırsat vermeden, tavukları pişirin. Burada önemli olan, etler üst üste dolu dolu olmasın. Eğer her bir parça ayrı ayrı yağa temas etmezse, etiniz sulanacaktır. Bu durumda kuru ve lezzetsiz bir tavuk olur. Çoklukla göğüs etinin lezzetsiz bulunmasının nedeni de budur zaten ama siz bu şekilde pişirirseniz, lokum gibi olacağına emin olabilirsiniz.

Tavukları çevirerek pişirin, 2-3 dk sonra arpacık soğanları da ilave edin.

Tavukların her tarafı altın rengi olunca, sıvı kremayı, köri ve tuzu ekleyin. Karıştırın, 1-2 dk pişirin.

Köri nedir nerede yetişir?

Köri ağacı Hindistan'da yetişen ve siyah meyveleri olan turunçgiller familyasına ait bir ağaç. Köri baharatı için bu ağacın sadece yaprakları kullanılır. Meyveleri ise oldukça tatlıdır ve meyve olarak yenir