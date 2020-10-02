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Aktüel Korgun ilçesinde bir bölge karantinaya alındı
Aktüel

Korgun ilçesinde bir bölge karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:49:49 -
Korgun ilçesinde bir bölge karantinaya alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Korgun ilçesinin Uludağ Mahallesi 2. Etap TOKİ Bölgesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Uludağ Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ bölgesinde koronavirüs vakalarında ve temaslılarda artış yaşandığı belirtildi.

Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bölgenin 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.


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