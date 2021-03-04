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Gündem Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın şehadetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:20:00 -
Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın şehadetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

TSK’daki cunta yapılanmalarına karşı duruşlarıyla bilinen Eşref Bitlis'i işaret eden Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2. bir Eşref Bitlis olayı olmasın!"

"Elazığ 8. K.Komutanı Korg. Osman Erbaş, Irak ve Suriye bölgelerini çok iyi biliyordu. FETÖ ile korkusuzca mücadele edenlerdendi. Gerçek bir milliyetçiydi. Helikopterin tüm bakımları yapılmış. Pilot bölgeyi avucunun içi gibi biliyor, tecrübeli. 2. bir Eşref Bitlis olayı olmasın!"

Eşref Bitlis'in şehadeti

Ankara'da 1993 yılında Diyarbakır'a gitmek üzere hareket eden uçağın Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düşmesi sonucu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit olmuştu.

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