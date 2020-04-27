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Aktüel

Körfez’e yeni bir pazar alanı

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konutları’nın olduğu bölgeye yeni bir kapalı pazar alanı daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

2020-04-27 13:38:45 -
Körfez’e yeni bir pazar alanı

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konutları’nın olduğu bölgeye yeni bir kapalı pazar alanı daha kazandırmak için çalışmalara başladı.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konutları’nın bulunduğu alandaki boş arsaya kapalı pazar yeri yapımı için çalışmalara başladı. Bölgedeki vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Şener Söğüt de bölgede incelemelerde bulunmuş ve kısa sürede adım atılması talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alanda düzleme çalışması başlattı. Bölge için büyük bir eksikliğin de giderileceği proje için vatandaşlar da Başkan Şener Söğüt ve belediye yetkililerine teşekkür etti.


Öte yandan Körfez Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin 12 noktasına vatandaşların kullanımları için el dezenfektanları yerleştirdi. Çalışmalar kapsamında kamu kurumlarına ve şehrin belirli noktalarına da tıbbi atık kutuları da koyuldu.

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