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Körfez’de sevindiren rakamlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Körfez’de gerçekleştirdiği yüzey temizlik çalışmalarında sevindirici gelişmeler dikkat çekiyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:29
Körfez’de sevindiren rakamlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Körfez’de gerçekleştirdiği yüzey temizlik çalışmalarında sevindirici gelişmeler dikkat çekiyor. 2015 yılında 2 bin 250 ton olan toplanan çöp miktarı, 2016 yılında bin 638 tona, 2017 yılında bin 199 tona, 2018 yılında ise 641 tona geriledi. Bu düşüşte, İzmir Büyükşehir Belediyesinin derelerde gerçekleştiği temizlik çalışmalarıyla birlikte İzmirliler’in duyarlılığı da etkili oldu.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’ndeki yüzeysel atıkları haftanın 7 günü, iki deniz süpürgesi, bir adet tekne ve kara çöp toplama ekipleri ile temizliyor. Her yıl Körfez’den çıkan çöp miktarını raporlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının son verileri ise sevindirdi. Bir zamanlar adeta "çöp kovası" gibi kullanılan İzmir Körfezi’nden toplanan çöp miktarı, son 4 yılda büyük oranda düştü. 2015 yılında Körfez’den toplanan yüzer çöp miktarı 2 bin 250 ton iken, 2018 yılında bu rakam 641 tona düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu düşüşte Körfez çıkışlarına konulan bariyerler, derelerde yürütülen temizlik çalışmaları ve İzmirliler’in Körfez’i temiz tutma çabası olduğunu söyledi. 2015 yılında Körfez’den 2 bin 250 ton çöp toplanırken, 2016 yılında bin 638 ton, 2017 yılında bin 199 ton, 2018 yılında ise 641 ton çöp toplandı.



Körfez’in temizlik filosu

 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Mavi Körfez” filosu, her gün rutin olarak körfez temizliği yapıyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış "Mavi Körfez" filosundaki deniz süpürgesi gemileriyle körfez yüzeyini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çok sığ alanlarda ve kıyıda bu işi “Çevre 1” çöp toplama teknesi, karadan ise el kepçeleri yardımı kara çöp toplama ekibi ile yürütüyor. Toplanan yüzer katı atıklar, çöp kamyonuna konveyör bant sistemi ile el değmeden transfer ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Körfez temizleme filosunda üç su ürünleri mühendisi, bir kimya mühendisi, bir kimya teknikeri, iki kaptan, üç çarkçıbaşı, dört usta gemici, iki şoför, ve 16 kara çöp toplama personeli görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:29
  1. İzmir
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