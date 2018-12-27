Körfez'de 39 göçmen yakalandı
Ege Denizi'ne bağlı Saros Körfezi'nde sahil güvenlik tarafından tespit edilen 39 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.27 Aralık 2018 Perşembe 16:28
Edirne’nin Enez ilçesinde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Saros Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 7'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi.
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